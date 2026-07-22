Die Deutsche Bank hat an diesem Mittwoch zum dritten Mal in diesem Jahr Besuch von Ermittlern bekommen. Anfang des Jahres durchsuchten Fahnder die Bank wegen eines Geldwäsche-Verdachts, erst vor wenigen Tagen statteten Beamte Deutschlands größtem Kreditinstitut erneut einen Besuch ab. Ein Mitarbeiter soll eine sechsstellige Summe an Kundengelder in einer Flagship-Filiale veruntreut haben. Jetzt geht es um Cum-Cum-Geschäfte. Seit dem Morgen durchsuchen mehrere Dutzend Staatsanwälte und Finanzermittler aus Düsseldorf erneut die Zwillingstürme der Deutschen Bank an der Frankfurter Taunusanlage.
SteuerhinterziehungMehr als 300 Millionen Euro Schaden – Ermittler durchsuchen Deutsche Bank
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Im Fokus stehen fragwürdige Steuergeschäfte der Postbank zwischen 2008 und 2010. Unter den zehn Beschuldigten ist offenbar auch ein Topmanager der Deutschen Bank.
Von Nils Heck und Jörg Schmitt, Frankfurt
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