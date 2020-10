Von Meike Schreiber, Frankfurt

Vermutlich war es anders gemeint, aber trotzdem traf Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ins Schwarze, als er das Quartalsergebnis des Konzerns am Mittwoch wie folgt zusammenfasste: Das "fokussierte" Geschäftsmodell zahle sich aus und man erwarte, dass sich ein erheblicher Teil der Ertragssteigerungen als nachhaltig erweisen werde. Zur Erinnerung: Der Plan war eigentlich, die Deutsche Bank auf solidere Füße zu stellen, was in erster Linie heißen sollte: deutlich weniger abhängig zu sein vom Investmentbanking. Jetzt, nach acht Monaten Ausnahmezustand wegen Corona zeigt sich, dass die Deutsche Bank im Kern nach wie vor und in erster Linie das ist, was sie seit dreißig Jahren ist: eine internationale Investmentbank, deren Schicksal vor allem von den Schwankungen an den Märkten abhängt und die damit seit Jahren fast durchgängig Verluste machte.

Weil nun aber während Corona die Kurse an den internationalen Anleihemärkten stark schwankten und sich zudem viele Unternehmen frische Liquidität besorgen oder sich gegen Preissteigerungen absichern mussten, lief das Kapitalmarktgeschäft zur Abwechslung einmal rund und verhalf der Deutschen Bank im dritten Quartal zu einem Gewinn: Unter dem Strich, also nach Abzug von Zinszahlungen für Nachranganleihen, stand ein Gewinn von 182 Millionen Euro, mehr als Analysten erwartet hatten. In der "Unternehmerbank" hingegen, die Sewing im Sommer 2019 eigentlich als das neue Herzstück der Bank präsentiert hatte, gingen die Erträge zurück; auch im Privatkundengeschäft wuchs die Bank nicht. Noch immer ist der größte Ertragsbringer das Investmentbanking.

Und ganz offensichtlich funktionieren auch die üblichen Reflexe, wonach die Mitarbeiter der Einheit nun sogleich belohnt werden wollen. Man plane jedenfalls Bonuserhöhungen für Investmentbanker mit Top-Performance, nachdem die Erträge aus dem Anleihehandel um 47 Prozent gestiegen sind und die Prognose für das Gesamtjahr für den Wertpapierbereich angehoben wurde, sagte Finanzvorstand James von Moltke in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Ein Unternehmen wie unseres muss in der Lage sein, konkurrenzfähige Performance zu honorieren", sagte er. Tatsächlich hatten auch 2019 noch 583 Mitarbeiter mehr als eine Million Euro verdient, der Großteil im Investmentbanking.

Eigentlich empfiehlt die EZB, mit Bonuszahlungen "extrem moderat" umzugehen

Die Aussagen von Moltke sind auch deshalb erstaunlich, weil die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) die Institute mehrfach aufgefordert hatten, angesichts der Corona-Krise "extrem moderat" mit Bonuszahlungen umzugehen, um weiter ihrer wohl wichtigsten volkswirtschaftlichen Aufgabe nachkommen zu können, Kredite zu vergeben. Schließlich müssen auf Geheiß der EZB auch die Aktionäre auf Dividenden verzichten. Zudem weiß niemand, wie lange die Krise noch anhält. In vielen Ländern steht ein zweiter Lockdown bevor, zugleich laufen viele Hilfsprogramme für Unternehmen irgendwann aus, Kreditausfälle werden zunehmen. Dem Vernehmen nach wird die EZB die von ihr beaufsichtigten Investmentbanken nun erneut in direkten Gesprächen auffordern, bei den Boni maßzuhalten.

Fraglich ist auch, ob die Leistung der Investmentbanking-Sparte wirklich so herausragend war. Dazu muss man wissen, dass das Geldhaus im Sommer 2019 viele Milliarden verlustreicher Geschäfte aus dem Investmentbanking in eine interne "Bad Bank" ausgelagert hat. Die Verluste dieser Bad-Bank-Einheit (rund 427 Millionen im Quartal) muss man also streng genommen vom Gewinn der Investmentbank (fast 957 Millionen Euro) abziehen. Aber auch ohne diesen Abzug erreichte die Sparte nur eine Eigenkapitalrendite von 11,6 Prozent, deutlich weniger als viele Konkurrenten. Auch nachhaltig dürfte das Ergebnis kaum sein. Finanzchef von Moltke räumte jedenfalls ein, im kommenden Jahr werde sich das Anleihegeschäft wohl wieder "normalisieren".

Für einen zweiten Lockdown sieht man sich in Frankfurt derweil gerüstet. Moltke warnt aber vor zu starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens. "Wir unterstützen die Maßnahmen, die die Regierungen in Deutschland und in der ganzen Welt zum Schutz ihrer Bevölkerung und ihrer Gesundheitssysteme für notwendig erachten", sagt er. Die Banken hätten während der Einschränkungen im ersten und zweiten Quartal gezeigt, wie widerstandsfähig sie seien und wie gut sie es geschafft hätten, die Kunden in der schwierigen Phase zu unterstützen. "Natürlich ist die Unsicherheit sehr groß. Aber ich denke, wir haben im zweiten Quartal viel gelernt, und ich hoffe, dass wir in der Lage sind, diese zweite Welle mit dem geringsten Schaden zu überstehen." Die Aktie des Geldhauses rutschte am Vormittag ins Minus. Die Angst vor weiteren Corona-Einschränkungen ließ die Aktienmärkte allerdings generell einbrechen.