Die Märkte sind wegen Trumps Politik in Aufruhr, aber die Investmentbanken profitieren. So meldet die Deutsche Bank den höchsten Quartalsgewinn seit 14 Jahren. In den USA fühlt sie sich sehr wohl.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Wenn an den Finanzmärkten Turbulenzen aufkommen und Kurse von Aktien und Anleihen einbrechen, zählen Investmentbanken häufig zunächst zu Krisengewinnern. Das war zu Beginn des Ukrainekriegs so und auch beim Ausbruch der Corona-Pandemie. Auch die jüngsten Verwerfungen – ausgelöst durch das Zollchaos der US-Regierung – bescherten den großen Wall-Street-Banken im ersten Quartal Rekordgewinne. Spätestens mit dem Einsetzen einer Rezession, also wenn die Wirtschaft wegen eines drohenden Handelskrieges schrumpfen sollte, ist diese Bonanza meist vorbei, weil dann vermehrt Kreditnehmer ausfallen. Doch bis dahin verdienen Investmentbanken oft gut am regen Handel.