Von Meike Schreiber, Frankfurt

Wenn Claudio de Sanctis, Chef des Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank, wissen will, was in seiner Sparte los ist, muss er nur den Fahrstuhl nehmen – hinunter in die neue Flagship-Filiale des größten deutschen Geldhauses. Am Hauptsitz in den Frankfurter Zwillingstürmen will die Bank zeigen, dass trotz der Digitalisierung der persönliche Kundenkontakt weiterhin im Mittelpunkt steht.