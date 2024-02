Von Meike Schreiber, Frankfurt

Ob all jene Mitarbeiter der Deutschen Bank, deren Jobs nun gestrichen werden, bei der Kündigung gesiezt oder geduzt werden, das wird man vielleicht noch erfahren. Und auch, ob die vertrauliche Ansprache dann einen Unterschied für sie macht. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing verkündete am Donnerstag zur Bilanzpressekonferenz der Bank jedenfalls nicht nur die Geschäftszahlen, sondern vermeldete auch eine wichtige betriebliche Neuerung: Das "Sie" sei nicht mehr zeitgemäß, schrieb der Konzernchef an die Belegschaft. Ab sofort - so habe das Führungsteam entschieden - wolle man zum "Du" übergehen. Es wäre schön, "wenn viele von Euch" dem folgen würden.