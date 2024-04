Vierzehn Jahre nach der Übernahme der Postbank entpuppt sich der Kauf des Bonner Instituts immer mehr als eine Art Albtraum für die Deutsche Bank. In den vergangenen Monaten standen dabei noch IT-Probleme im Zentrum, die beim Umzug der Postbank-Daten auf die Plattform der Deutschen Bank aufgekommen waren. Jetzt drängt überraschend ein weiteres Thema auf die Tagesordnung: Dem Konzern droht nun doch eine Nachzahlung an die ehemaligen Aktionäre der Postbank. Das Oberlandesgericht Köln (OLG) habe am Freitag in einer mündlichen Verhandlung angedeutet, dass den Postbank-Aktionären bei der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank vor 14 Jahren ein höherer Preis zugestanden haben könnte, teilte die größte deutsche Bank am späten Freitagabend mit. "In seinen Ausführungen deutete das Gericht an, dass es Teile dieser Ansprüche in einer späteren Entscheidung für begründet befinden könnte", hieß es in der Mitteilung.