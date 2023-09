Von Meike Schreiber, Frankfurt

Die Deutsche Bank hätte wohl gerne einen Schlussstrich gezogen unter ihr IT-Großprojekt "Unity": So nannte sie den Umzug der Postbank-IT auf die Systeme der Deutschen Bank. In vier Wellen an mehreren Wochenenden hatte die Deutsche Bank die Daten von zwölf Millionen Kunden vom IT-System der Postbank in das neue System übertragen. Anfang Juli sprach die Bank noch von einem "erfolgreichen Abschluss" der Bauarbeiten und feierte sich für den Abschluss eines der "größten und komplexesten IT-Migrationsprojekte im europäischen Bankensektor". Kundenbeschwerden? Ja, die habe es gegeben, aber nur im Promille-Bereich, also vergleichsweise wenig angesichts der Komplexität. Alles paletti also.