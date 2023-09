Von Meike Schreiber und Nils Wischmeyer, Frankfurt

Kundenbeschwerden, Rüge der Finanzaufsicht, Polizeieinsätze in Filialen: Das IT-Großprojekt Unity läuft bisher nicht so, wie sich die Deutsche Bank das vorgestellt hat. Eigentlich wollte sie in vier Wellen die Daten der ehemaligen Postbank möglichst geräuschlos auf die Systeme der Deutschen Bank schieben. Anfangs sprach man noch von einem "erfolgreichen Abschluss", doch selbst die Finanzaufsicht wurde zuletzt mit tausenden Beschwerden derart geflutet, dass sie den Kunden vergangene Woche nur noch kollektiv per öffentlicher Verwarnung mitteilen konnte, sinngemäß: Deutsche Bank, bessert euch. Kunden, wir kümmern uns.