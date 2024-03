Kommentar von Meike Schreiber, Frankfurt

Wenn es um den Standort Deutschland geht, kommen Manager derzeit gerne auf das Leistungsprinzip zu sprechen, das hierzulande bedauerlicherweise verloren gegangen sei. Man müsse ja nur auf die Debatte um die Viertagewoche schauen, heißt es dann. Auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing stimmt dieses Lied gerne an. "Wir können uns eine Viertagewoche einfach nicht erlauben", sagte er unlängst. Das "ökonomische Grundprinzip", dass man erst etwas leisten müsse, bevor man etwas bekomme, würde damit negiert. Auch Josef Ackermann, sein Vorvorvorgänger, wartete in dieser Woche in einer Talkshow damit auf: Die Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung hätten in Deutschland abgenommen. Ach so?