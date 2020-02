Die Deutsche Bank will sich 2020 noch mehr Geld mit der Ausgabe von Anleihen beschaffen als 2019. Die Zielspanne liegt bei 15 bis 20 Milliarden Euro, wie aus einer Präsentation für die Anleihegläubiger des Dax-Konzerns hervorgeht. Davon seien seit dem Jahreswechsel rund 3,5 Milliarden erreicht. 2019 hatte sich die Bank über Anleihen rund 14 Milliarden Euro beschafft und damit zwei bis vier Milliarden mehr als ursprünglich geplant. Den neuen Anleihen stehen in beiden Jahren auslaufende Kredite und Finanzierungen aus Notenbank-Notprogrammen im Umfang von mehr als 30 Milliarden Euro gegenüber. In diesem Jahr laufen vor allem langfristige Kredite aus dem sogenannten TLTRO-II-Programm der Europäischen Zentralbank aus.