Das Deutsche Bank Center am Columbus Circle in New York. Im Herbst 2021 haben die Frankfurter hier ihre neue US-Zentrale bezogen.

Von Meike Schreiber , Frankfurt

An Selbstbewusstsein mangelte es Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing nicht, als er am Donnerstag die Zahlen für 2021 vorstellte, und er sparte auch nicht mit Superlativen: Das größte deutsche Geldhaus habe nicht nur den besten Jahresabschluss seit zehn Jahren vorlegt, sondern weise auch eine Bilanzstärke aus, die die Bank so noch nicht gesehen habe, zumindest nicht in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Das Institut sei heute ausgewogener aufgestellt als früher und habe die Kosten im Griff, sagte er. Zudem will die Deutsche Bank erstmals seit Jahren - über Aktienrückkäufe und Dividende - insgesamt 700 Millionen Euro an die Aktionäre ausschütten.