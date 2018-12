17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Deutsche Bank Dementi von Katar

Das Emirat weist Spekulationen zurück, wonach es weitere Anteile an Deutschlands größtem Finanzinstitut erwirbt. Das Land ist derzeit mit weniger als zehn Prozent an dem Geldhaus beteiligt - aus guten Gründen.

Verwirrung um das Engagement des Emirats Katar bei der Deutschen Bank: Während Medien am Montag Yousuf Mohamed Al-Jaida, den Chef des Qatar Financial Centre (QFC), mit den Worten zitierten, Katar werde in Kürze "in Deutschland in eine große Finanzinstitution investieren", distanzierte sich das QFC wenig später von dieser Darstellung. Eine Sprecherin des komplett dem Staat gehörenden Finanzzentrums in der katarischen Hauptstadt Doha erklärte schriftlich, der Bericht der Zeitung basiere "ausschließlich auf unbegründeten Annahmen und nicht auf Fakten oder einer direkten Stellungnahme". Die Deutsche Bank selbst wollte sich weder zu dem Bericht noch der QFC-Stellungnahme äußern. Katar ist bereits seit rund vier Jahren an der Deutschen Bank beteiligt. Die Herrscherfamilie Al-Thani hält in zwei Paketen rund sechs Prozent der Anteile des größten deutschen Kreditinstituts. Zudem kontrolliert sie über hochkomplexe Derivatekonstruktionen weitere Anteile, deren genaue Höhe unbekannt ist und schwankt. Einem Insider zufolge liegt der gesamte Anteil der Al-Thanis bei knapp unter zehn Prozent. Dem Insider zufolge will die Herrscherfamilie so verhindern, dass sie sich einem Inhaberkontrollverfahren der Aufsicht stellen muss, das ab einer Beteiligung von zehn Prozent greifen würde. Denkbar wäre deshalb, dass eine Aufstockung des Anteils an der Deutschen Bank über ein anderes Investmentvehikel, zum Beispiel über den Staatsfonds Qatar Investment Authority, erfolgt. Das Handelsblatt hatte QFC-Chef Al-Jaida mit den Worten zitiert, das Engagement der Katarer sei am Wochenende "am Rande des Doha-Forums besprochen" worden. An der Konferenz hatte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing als einziger Top-Manager eines deutschen Konzerns teilgenommen.