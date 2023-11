So viele Unfälle - was ist los bei der Bahn?

Von Johannes Bauer und Klaus Ott

Wie sich bei den beiden Bahnunfällen in der vergangenen Woche die Bilder doch gleichen. Freitagnachmittag, auf halber Strecke zwischen Ingolstadt und München: Im Bahnhof in Reichertshausen fährt ein Regionalzug seitlich in einen ICE. Sieben Menschen werden leicht verletzt. Mittwochabend, zwischen Bremen und Hamburg: Ein ICE und ein leerer Regionalzug fahren ineinander. Verletzt wird niemand. Die insgesamt rund 1200 Fahrgäste in den beiden ICEs und dem einen Regionalzug haben Glück im Unglück. Es hätte schlimmer kommen können. Die Züge waren nur mit geringer Geschwindigkeit unterwegs.