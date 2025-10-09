Es ist fast immer die fünfte Seite, ganz oben. Da steht ein ums andere Mal: Eigentlich alles in Ordnung bei der Bahn. Die Jahresberichte des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) in Bonn zur Sicherheit beim Zugverkehr lesen sich wie ein Lob auch auf die Deutsche Bahn. Man habe bei der „Überwachung über die Eisenbahnen keine wesentlichen strukturellen Defizite identifiziert“, schreibt das EBA in seinem Report für 2024. Es gebe ein „hohes und gefestigtes Sicherheitsniveau“. So geht das seit 2015 Jahr für Jahr. Nur ein einziges Mal, im Bericht für 2016, war das anders. Da erfolgte der Beifall für das „hohe Sicherheitsniveau des Eisenbahnverkehrs in Deutschland“ auf Seite sechs oben.