„Solche Führungskräfte haben bei uns keinen Platz mehr“

Ein interner Untersuchungsbericht legt gravierende Missstände bei der Deutschen Bahn offen. Vorgesetzte übten Druck auf Mitarbeiter aus. Nun will Infrago-Chef Nagl die Kultur von Grund auf ändern – und Sicherheit wieder zur obersten Priorität machen.

Von Klaus Ott und Vivien Timmler, Berlin