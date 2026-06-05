Von knapp 1000 Fahrten pro Tag fallen im Fernverkehr im Durchschnitt mehr als 100 aus. Das zeigen exklusive Daten aus internen Systemen der DB. Wie kann das sein?

Es ist manchmal schwer zu durchschauen. Da steht man bereits am Bahnsteig – und plötzlich die Durchsage: Zug fällt aus. Sofort bricht Hektik aus. Die einen zücken das Handy und suchen panisch nach einer Alternativverbindung. Die anderen starren – meist vergeblich – auf die Anzeigetafeln. Wieder andere haben längst resigniert. Und fragen sich: Warum denn das schon wieder?