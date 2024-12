Von Vivien Timmler, Berlin

Die Union will einen „Politikwechsel für Deutschland“ – und einen für die Bahn. Geht es nach den Christdemokraten, muss sich strukturell einiges bei dem Staatskonzern verändern. CDU und CSU wollen die Infrastruktur vom restlichen Teil der Bahn trennen und das gesamte Unternehmen „verschlanken“, um mehr Wettbewerb auf der Schiene zu generieren. So steht es im am Dienstag vorgestellten Entwurf des Wahlprogramms der Union. Auch die FDP fordert die Trennung von Netz und Betrieb.