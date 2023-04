Was für eine Zerschlagung der Bahn spricht

Neue Schienen in Berlin am Bahnhof Ostkreuz: Soll der eigentliche Bahnbetrieb von der Infrastruktur getrennt werden?

Jürgen Kühling, der Präsident der Monopolkommission, erklärt, warum es eine gute Idee ist, den Staatskonzern aufzuteilen - und er sagt, wer davon am Ende profitieren könnte.

Von Caspar Busse

Flächendeckende Streiks, Verspätungen, ein marodes Netz, endlose Baustellen, unzufriedene Fahrgäste, Milliardenverluste - bei der Deutschen Bahn läuft es derzeit wahrlich nicht gut. Das Staatsunternehmen befindet sich in einer Dauerkrise. Deshalb wird die Diskussion über die Struktur des Konzerns wieder drängend: Soll die Deutsche Bahn zerschlagen werden, um so die Probleme endlich in den Griff zu bekommen?