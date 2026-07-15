Noch ist die Deutsche Bahn auf den langen ICE-Strecken in Deutschland Quasi-Monopolist. Doch nun soll es Wettbewerb geben. Geht das überhaupt? Und was heißt das für Reisende?

Mehr Wettbewerb für die Deutsche Bahn auf den lukrativen ICE-Strecken? Darüber wird gerade heftig diskutiert. Nicht nur die Deutsche Bahn hat Bedenken, auch Arbeitnehmervertreter und Fahrgastverbände äußern Kritik. Dazu kommt die Frage, ob das marode deutsche Schienennetz überhaupt bereit ist für mehr Wettbewerb. Positive Signale hingegen kommen von Ökonomen. „Die Erfahrung aus Italien zeigt: Wo Bahnanbieter tatsächlich konkurrieren, sinken die Preise und die Qualität steigt“, sagt Tomaso Duso, der Chef der Monopolkommission. Das unabhängige Beratergremium hat an diesem Mittwoch eine Stellungnahme zum Vorschlag der zuständigen Bundesnetzagentur abgegeben, wie für mehr Wettbewerb gesorgt werden kann. Mehr Konkurrenz bei Fernzügen sei gut, glaubt auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). Die wichtigsten Fragen und Antworten.