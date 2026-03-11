Plötzlich war sie weg, von einem Tag auf den anderen. Er hatte nur schnell nachsehen wollen, was jetzt noch mal die neuen Vorgaben für die Kontrolle der Sauberkeit im ICE seien, erzählt ein Zugchef der Deutschen Bahn (DB). Aber die entsprechende Weisung mit der Kennung F-W 711/2025 war auf dem Server nicht mehr zu finden. Stattdessen stieß er auf die Weisung F-W 064/2026. Sie besagt, dass das ursprüngliche Dokument nicht mehr gilt. Dessen Inhalte seien zum 1. März ins sogenannte „Servicehandbuch“, ein Standard-Regelwerk der Bahn, übernommen worden.