Von Klaus Ott, Vivien Timmler, Berlin

Verspätung, Verspätung, Zugausfall, Verspätung, Verspätung: Die Anzeigetafeln der Deutschen Bahn (DB) in den großen Bahnhöfen des Landes quellen dieser Tage mal wieder über vor schlechten Nachrichten. Mehr als jeder dritte Zug hatte auch im Juli dieses Jahres Verspätung, die Pünktlichkeit im Fernverkehr lag bei 62 Prozent. Das ist nach dem desaströsen Juni (52,9 Prozent) der zweitschlechteste Wert des Jahres. Grund dafür sind vor allem die zahlreichen Störungen auf dem vielerorts maroden Schienennetz, das gerade aufwendig saniert wird. Was in diesem Jahr 18 Großbaustellen und unzählige kleinere Baustellen zur Folge hat.