Die Deutsche Bahn schreibt im ersten Halbjahr erneut rote Zahlen. Dabei sollte doch 2024 alles besser werden. Wie Bahnchef Lutz die schlechten Zahlen erklärt und wie er da wieder rauskommen will.

Von Vivien Timmler, Berlin

Der Neuanfang ist verschoben. Auch 2024 geht es bei der Deutschen Bahn genau so weiter wie 2023, dem Jahr, das laut Bahnchef Richard Lutz eigentlich die „Zeitenwende für die Eisenbahn in Deutschland“ markieren sollte. Bröckelnde Umsätze, schrumpfende Erlöse, miese Pünktlichkeit, ein Milliardenverlust: Die Halbjahresbilanz, die der Staatskonzern am Donnerstag vorgestellt hat, zeigt einmal mehr, wie schlecht es um die Deutsche Bahn bestellt ist.