Die Bahn hat ihre Augen überall. Jeder Lokführer, der auf dem Schienennetz unterwegs ist, wirft gleichzeitig einen prüfenden Blick auf die Infrastruktur. Ist da eine auffällige Unebenheit im Gleisbett? Ein Hang, der abzurutschen droht? Eine Lampe an einem Signal, die nicht funktioniert? Bemerkt er eine Störung oder sogar eine potenzielle Gefahr, gibt er das an den zuständigen Fahrdienstleiter weiter. So wie am Abend des 2. Juni 2022.