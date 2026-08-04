Die Deutsche Bahn wirbt mit günstigen Super-Sparpreisen. Einer Untersuchung der Verbraucherzentrale zufolge liegen die tatsächlichen Preise jedoch häufig deutlich höher. Wie Reisende trotzdem sparen können.

Die Deutsche Bahn hatte zuletzt gleich mehrere gute Nachrichten für Reisende zu verkünden. Im Dezember vergangenen Jahres gab das Unternehmen bekannt, zum Fahrplanwechsel 2026 auf eine Preiserhöhung zu verzichten. Im Frühjahr folgte dann eine weitere Neuerung: Last-Minute-Sparpreise. Wer seitdem am Wochenende bucht, so das Versprechen der Bahn, kann für die darauffolgende Woche bereits Tickets ab 6,99 Euro ergattern.