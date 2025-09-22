Verkehrsminister Schnieder strebt bis 2029 lediglich 70 Prozent Fernzüge ohne Verspätung an. Die Pläne von Ex-Bahnchef Lutz seien „jenseits aller Realität“. Was sonst noch in der neuen Bahn-Strategie steht – und warum das nicht reichen dürfte.

Von Vivien Timmler, Berlin

Bei Patrick Schnieder ist in den vergangenen Monaten eine Erkenntnis gereift. „So, wie es ist, kann es nicht weitergehen.“ Am Montagmorgen hat der Bundesverkehrsminister nun eine Strategie vorgelegt, wie die Deutsche Bahn (DB) wieder zurück in die Spur kommen soll. Sie enthält viele klare Zielvorgaben – aber wenige konkrete Maßnahmen, wie der Konzern diese erreichen soll. Vieles bleibt im Vagen, die großen Reformen werden in Kommissionen ausgelagert und sollen erst in den kommenden zwei Jahren erarbeitet werden.