Deutsche Bahn Verkehrsminister Schnieder korrigiert Pünktlichkeitsziele nach unten 22. September 2025, 10:00 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder will die Bahn pünktlicher machen. Ob ihm das gelingt, ist die Frage. (Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink)

70 Prozent pünktliche Züge bis 2029, das hält der Verkehrsminister für möglich. Die Pläne seines Vorgängers dazu seien „jenseits aller Realität“ gewesen. Was sonst noch in der neuen Bahn-Strategie der Bundesregierung steht – und warum das nicht reichen dürfte.

Von Vivien Timmler, Berlin

