Der gesamte Fernverkehr und Teile des Regionalverkehrs standen am Morgen still. Nun soll das Problem gelöst sein, doch es wird den ganzen Tag über noch Verspätungen und Zugausfälle geben.

Von Oliver Klasen

Die erste Meldung setzte der Twitter-Account "Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen" um 7.21 Uhr am Samstagmorgen ab. Der vordere Teil des Satzes hört sich wenig dramatisch an: "Aufgrund einer Reparatur an der Strecke...". Alltag bei der Bahn. Keine Vielfahrerin und kein Pendler, die so etwas schocken würde. Der hintere Teil des offenbar sehr eilig getwitterten und mit einem Fehler versehenen Satzes ist dann aber ein echter Hammer: "... in ganz Norddeutschland derzeit keine Zugfahrten möglich".

Wie bitte?

Vielleicht ist es Glück, dass sich das Schlamassel am Samstagmorgen ereignet. Einer, wie Bahn-Fachleute sagen, verkehrsschwachen Zeit. So nimmt zu dieser frühen Stunde noch kaum jemand Notiz von dem Tweet und es dauert fast eine Stunde, bis sich das Ereignis als News in den Nachrichtenagenturen niederschlägt. Um 8.21 Uhr verschickt die Deutsche-Presse-Agentur eine Eilmeldung mit der Überschrift: "Derzeit kein Fernverkehr in Norddeutschland."

Zu diesem Zeitpunkt haben sich an den Hauptbahnhöfen in Hamburg, Hannover und Bremen längst lange Schlangen von den Info-Points und Reisezentren gebildet. Auf Fotos sieht man Menschenmassen in den Bahnhofshallen stehen.

Betroffen seien Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Von dort oder nach dort könnten keinerlei ICE, IC oder EC-Züge fahren. Die Ausfälle hätten daher Folgen für den gesamten Fernverkehr in Deutschland. Auch Teile des Regionalverkehrs im Norden seien betroffen.

Langsam sickert durch, was die Ursache für den Totalausfall sein soll: eine Störung am Digitalfunknetz. Das wird unter anderem für die Steuerung der Fernzüge gebraucht. Es handelt sich um ein kritisches System, das besonders geschützt ist. Ein leitender Mitarbeiter der Bahn veröffentlicht auf Twitter eine Karte, die grob jene Bereiche zeigt, in denen der Digitalfunk nicht funktioniert. Auf ihrer Website listet die Deutsche Bahn auf, welche Strecken im Einzelnen betroffen sind. Das Unternehmen bittet Reisende, sich dort oder die DB-Navigator-App auf dem Laufenden zu halten.

Zwei Stunden später folgt dann eine - freilich recht vorsichtig formulierte - Entwarnung. Man habe die Störungen behoben, so die Bahn. Es werde aber in den kommenden Stunden noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.