Die Eisenbahnbranche und die Öffentlichkeit sollten nicht erfahren, welch gravierende Folgen der Personalmangel in den Steuerzentralen hat. Doch interne Unterlagen zeigen nun, wie groß das Problem wirklich ist.

Von Klaus Ott, Vivien Timmler, Berlin/München

Es ist ein Dokument, in dem nichts steht, und das doch viel sagt. Die Zahl der Zugausfälle wegen Personalmangel in Stellwerken: alles geschwärzt. Die Verspätungen wegen desselben Problems: alles geschwärzt. Absender des gleichermaßen nichts- und vielsagenden Dokuments ist die Deutsche Bahn (DB). Genauer gesagt deren Schienennetzgesellschaft DB Infrago. Andere Eisenbahnen und die Öffentlichkeit sollten nicht im Detail erfahren, in welchem Ausmaß Stellwerke ausfallen, von denen aus der Zugverkehr gesteuert wird.