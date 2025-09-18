Infrastruktur-Sanierung Deutsche Bahn plant noch viel mehr Totalsperrungen 18. September 2025, 17:02 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Ein Gleisarbeiter auf der gesperrten Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin. (Foto: Jens Büttner/dpa)

Die DB will ab 2028 Dutzende zusätzliche Strecken dichtmachen, und zwar teils monatelang. Das heißt auch: Die harten Zeiten für Fahrgäste kommen erst noch.

Von Klaus Ott und Vivien Timmler, Berlin

