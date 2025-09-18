Wie feine Äderchen durchziehen die Bahntrassen die Landkarte der Bundesrepublik Deutschland. Ein weitverzweigtes Netz, 33 400 Kilometer Gleise. Das Problem: Viele davon sind in die Jahre gekommen, wurden von Bahn-Managern und Verkehrsministern vernachlässigt und kaputtgespart und sind nun so marode, dass sie ausgetauscht werden müssen.
Infrastruktur-SanierungDeutsche Bahn plant noch viel mehr Totalsperrungen
Lesezeit: 5 Min.
Die DB will ab 2028 Dutzende zusätzliche Strecken dichtmachen, und zwar teils monatelang. Das heißt auch: Die harten Zeiten für Fahrgäste kommen erst noch.
Von Klaus Ott und Vivien Timmler, Berlin
Exklusiv
Fernverkehr:Geld her oder Züge weg
Die Bahn streicht schlecht ausgelastete IC-Verbindungen – und droht mit weiteren Kürzungen, falls der Bund seine Zusagen nicht einhält. Die Grünen kritisieren das in einem Papier scharf.
Lesen Sie mehr zum Thema