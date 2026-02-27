Diese verflixten Gummiquetschventile. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat das Wort kürzlich gelernt, als er endlich mal verstehen wollte, warum so viele Toiletten bei der Deutschen Bahn (DB) defekt sind. „Die regeln, wie viel Wasser durch einen elastischen Gummischlauch fließt“, erläutert er, und wenn sie nicht funktionierten, nun ja, dann gebe es halt ein Problem. Erst muss ein Ersatzteil besorgt werden, dann muss das irgendwie zum Zug kommen – und bis dahin ist die Toilette halt gesperrt.