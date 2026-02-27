Diese verflixten Gummiquetschventile. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat das Wort kürzlich gelernt, als er endlich mal verstehen wollte, warum so viele Toiletten bei der Deutschen Bahn (DB) defekt sind. „Die regeln, wie viel Wasser durch einen elastischen Gummischlauch fließt“, erläutert er, und wenn sie nicht funktionierten, nun ja, dann gebe es halt ein Problem. Erst muss ein Ersatzteil besorgt werden, dann muss das irgendwie zum Zug kommen – und bis dahin ist die Toilette halt gesperrt.
Deutsche BahnEntspannter zu spät kommen
Die Pünktlichkeit im Fernverkehr bleibt vorerst mies. Dafür soll das Reisen jetzt komfortabler werden. Wie das gelingen soll und warum die eigenen Mitarbeiter da skeptisch sind.
Von Vivien Timmler, Berlin
Karin Dohm:Bahn trennt sich nach nur drei Monaten von Finanzvorständin
Erst brachte Karin Dohm die eigenen Leute gegen sich auf, dann den mächtigen Konzernbetriebsrat. Nun zieht Bahn-Chefin Evelyn Palla die Reißleine.
