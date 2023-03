So miserabel ist das deutsche Bahnnetz wirklich

Von Markus Grill und Klaus Ott, Berlin

Diese Zahlen sind ein einziger Offenbarungseid des Staatsunternehmens Deutsche Bahn (DB): 30 217 Weichen sind in einem mittelmäßigen oder noch schlechteren Zustand. Ebenso 9570 Brücken. Das gilt auch für 3270 Stellwerke. Das ist mehr als die Hälfte aller Stellwerke. Und dass die oftmals nicht richtig funktionieren, ist eine der "Hauptursachen für schlechte Pünktlichkeitswerte", also für verspätete Züge. Mittelmäßige Anlagen gelten als "instandsetzungsbedürftig". Auch mehrere Zehntausend Kilometer Gleise fallen darunter. Das Staatsunternehmen warnt: Es sei "nur noch für einen begrenzten Zeitraum möglich", die Bahnanlagen in einem "ausreichenden Zustand" zu erhalten.