Von Klaus Ott, Vivien Timmler, Berlin

Erst als innovativer Manager gelobt, dann gefeuert – so könnte es einer Führungskraft der Deutschen Bahn (DB) ergehen, die eigentlich die Zukunft der Schiene verkörpern sollte. Seit rund zwei Jahrzehnten ist der Technik-Stratege bei dem Staatsunternehmen. Auf Kongressen durfte er für die „Digitalisierung der Schiene“ werben. Sehr am Herzen lag ihm dabei auch die allerneueste Bahn-Technik mit der Bezeichnung ETCS. Doch jetzt ist der Digitalmanager von allen Aufgaben entbunden. Die Bahn hat ihn freigestellt, hat ihn suspendiert. Der Vorwurf lautet: Weitergabe von dienstlichem Wissen an die Presse.