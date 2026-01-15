In seiner Zeit als Oppositionspolitiker gehörte der CSU-Politiker Ulrich Lange zu den schärfsten Kritikern der Deutschen Bahn. Insbesondere die sogenannten Generalsanierungen, bei denen der Konzern nach einem neuen Konzept eine bestimmte Strecke unter monatelanger Vollsperrung einmal rundum saniert, regten ihn auf. Immer wieder warf er der Bahn vor, gar nicht alles zu erneuern, was möglich sei, im Dezember 2024 sprach er sogar von „Schummel-Sanierungen“.