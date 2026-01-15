In seiner Zeit als Oppositionspolitiker gehörte der CSU-Politiker Ulrich Lange zu den schärfsten Kritikern der Deutschen Bahn. Insbesondere die sogenannten Generalsanierungen, bei denen der Konzern nach einem neuen Konzept eine bestimmte Strecke unter monatelanger Vollsperrung einmal rundum saniert, regten ihn auf. Immer wieder warf er der Bahn vor, gar nicht alles zu erneuern, was möglich sei, im Dezember 2024 sprach er sogar von „Schummel-Sanierungen“.
Deutsche BahnDie „Schummel-Sanierungen“ sind zurück
Lesezeit: 4 Min.
Die Deutsche Bahn erneuert ab Februar die Strecke Hagen – Wuppertal – Köln. Doch ein Teil der kaputten Infrastruktur bleibt auch danach kaputt. Opposition und Branche sind fassungslos.
Von Vivien Timmler, Berlin
Exklusiv
Deutsche Bahn:„Das ganze System ist so krank“
Viele Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind am Limit. Insbesondere im Fernverkehr ist der Frust groß. Die Lokführer und Zugbegleiter verlieren das Vertrauen in den Vorstand und glauben nicht an einen Neustart.
Lesen Sie mehr zum Thema