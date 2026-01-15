Zum Hauptinhalt springen

Deutsche BahnDie „Schummel-Sanierungen“ sind zurück

Bauarbeiten am Bahnhof Wuppertal.
Bauarbeiten am Bahnhof Wuppertal. (Foto: Caroline Seidel/dpa)

Die Deutsche Bahn erneuert ab Februar die Strecke Hagen – Wuppertal – Köln. Doch ein Teil der kaputten Infrastruktur bleibt auch danach kaputt. Opposition und Branche sind fassungslos.

Von Vivien Timmler, Berlin

In seiner Zeit als Oppositionspolitiker gehörte der CSU-Politiker Ulrich Lange zu den schärfsten Kritikern der Deutschen Bahn. Insbesondere die sogenannten Generalsanierungen, bei denen der Konzern nach einem neuen Konzept eine bestimmte Strecke unter monatelanger Vollsperrung einmal rundum saniert, regten ihn auf. Immer wieder warf er der Bahn vor, gar nicht alles zu erneuern, was möglich sei, im Dezember 2024 sprach er sogar von „Schummel-Sanierungen“.

