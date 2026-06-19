Stuttgart 21 wird erst 2031 fertig, die zweite Münchner Stammstrecke wird immer teurer, Sanierungen straucheln. Kann die Deutsche Bahn überhaupt noch Großprojekte stemmen? Eine Spurensuche.

Draußen fliegt das Mecklenburgische Elbtal vorbei. Kaum ein Fahrgast bemerkt, dass hier etwas anders ist als noch vor einem Jahr. Aber der Schotter unter den Gleisen ist frisch aufgeschüttet, die Betonschwellen sind nagelneu und wenn der Zug über eine Weiche rollt, spürt man: nichts.