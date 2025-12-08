Was hat die Bahn im Vorfeld ihrer ersten großen Korridorsanierung nicht alles versprochen. Etwa 500 Millionen Euro sollte die Erneuerung der 70 Kilometer langen Riedbahn kosten. Nach fünf Monaten sollte alles fertig sein. 80 Prozent weniger Störungen sollte es anschließend auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim geben. Und obendrauf versprach die Deutsche Bahn (DB) noch fünf Jahre Baufreiheit, mindestens.
Für 1,5 Milliarden Euro hat die Deutsche Bahn die Riedbahn saniert und beteuert, dass danach alles läuft. Doch nun häufen sich schon wieder die Störungen und die Bauarbeiten.
Von Vivien Timmler, Berlin
Neue Bahn-Chefin Evelyn Palla:„Es wird erst mal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein“
Evelyn Palla ist die erste Frau an der Spitze der Deutschen Bahn – und die erste Bahn-Chefin mit Lokführerschein. Wie tickt sie wirklich? Was treibt sie an? Und was kann Deutschland von ihr erwarten?
