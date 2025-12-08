Zum Hauptinhalt springen

Deutsche BahnJetzt bricht die Bahn auch ihr letztes Riedbahn-Versprechen

Lesezeit: 4 Min.

Volker Wissing, Berthold Huber und Richard Lutz haben die Riedbahn-Sanierung groß beworben. Mittlerweile ist keiner von ihnen mehr im Amt.
Volker Wissing, Berthold Huber und Richard Lutz haben die Riedbahn-Sanierung groß beworben. Mittlerweile ist keiner von ihnen mehr im Amt. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

Für 1,5 Milliarden Euro hat die Deutsche Bahn die Riedbahn saniert und beteuert, dass danach alles läuft. Doch nun häufen sich schon wieder die Störungen und die Bauarbeiten.

Von Vivien Timmler, Berlin

Was hat die Bahn im Vorfeld ihrer ersten großen Korridorsanierung nicht alles versprochen. Etwa 500 Millionen Euro sollte die Erneuerung der 70 Kilometer langen Riedbahn kosten. Nach fünf Monaten sollte alles fertig sein. 80 Prozent weniger Störungen sollte es anschließend auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim geben. Und obendrauf versprach die Deutsche Bahn (DB) noch fünf Jahre Baufreiheit, mindestens.

Zur SZ-Startseite

ExklusivNeue Bahn-Chefin Evelyn Palla
:„Es wird erst mal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein“

Evelyn Palla ist die erste Frau an der Spitze der Deutschen Bahn – und die erste Bahn-Chefin mit Lokführerschein. Wie tickt sie wirklich? Was treibt sie an? Und was kann Deutschland von ihr erwarten?

SZ PlusInterview von Caspar Busse und Vivien Timmler; Fotos: Friedrich Bungert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite