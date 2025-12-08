Was hat die Bahn im Vorfeld ihrer ersten großen Korridorsanierung nicht alles versprochen. Etwa 500 Millionen Euro sollte die Erneuerung der 70 Kilometer langen Riedbahn kosten. Nach fünf Monaten sollte alles fertig sein. 80 Prozent weniger Störungen sollte es anschließend auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim geben. Und obendrauf versprach die Deutsche Bahn (DB) noch fünf Jahre Baufreiheit, mindestens.