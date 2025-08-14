Zum Hauptinhalt springen

Deutsche BahnBahnchef Lutz muss gehen

Lesezeit: 4 Min.

Abruptes Ende einer kurzen Beziehung: Bahnchef Richard Lutz (li.) im Gespräch mit dem neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU).
Abruptes Ende einer kurzen Beziehung: Bahnchef Richard Lutz (li.) im Gespräch mit dem neuen Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). (Foto: Harald Tittel/Harald Tittel/dpa)

Patrick Schnieder reicht’s: Der Verkehrsminister zieht Konsequenzen aus dem schlechten Zustand der Deutschen Bahn. Es wird einen Wechsel an der Bahnspitze geben – aber noch nicht sofort.

Von Vivien Timmler, Berlin

Nach acht Jahren an der Spitze der Deutschen Bahn ist Schluss. Bahnchef Richard Lutz muss gehen. Das hat Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder am Donnerstagnachmittag in Berlin verkündet. „Es wird einen Wechsel an der Spitze der Bahn geben“, sagte er. Zuvor hatten sich beide Männer im Bundesverkehrsministerium zu einem Krisengespräch getroffen. Eigentlich hätte Lutz noch einen Vertrag bis 2027 gehabt – genauso lange, wie sein Sanierungsprogramm „S3“ geht.

