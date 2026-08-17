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Bahnverkehr am RheinBaustellen bremsen Güterzüge aus

Lesezeit: 3 Min.

Die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Troisdorf bei Bonn ist derzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Nur linksrheinisch können Güterzüge verkehren.
Die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Troisdorf bei Bonn ist derzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Nur linksrheinisch können Güterzüge verkehren. Ardan Fuessmann/Imago

Wegen der stark eingeschränkten Schifffahrt wäre gerade jetzt mehr Verkehr auf der Schiene hilfreich. Doch das marode Schienennetz und Missstände bei der Deutschen Bahn erschweren Transporte.

Von Klaus Ott

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Bei der Deutschen Bahn gibt es ein Online-Portal mit dem Namen „Via Libera“, was so viel bedeutet wie: Grünes Licht auf freier Strecke. Das klingt nach einem großen Versprechen in schwierigen Zeiten, in denen viele Verbindungen gesperrt sind, weil marode Bahntrassen dringend saniert werden müssen. Und es soll jenen Unternehmen helfen, die auf Rohstoffe wie Kohle angewiesen sind. Die aber, weil viel befahrene Flüsse wie der Rhein wegen der Dürre wenig Wasser führen, nur noch stark eingeschränkt per Schiff versorgt werden können. Nun sollen mehr Güterzüge fahren (und mehr Lkw).

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