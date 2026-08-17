Bei der Deutschen Bahn gibt es ein Online-Portal mit dem Namen „Via Libera“, was so viel bedeutet wie: Grünes Licht auf freier Strecke. Das klingt nach einem großen Versprechen in schwierigen Zeiten, in denen viele Verbindungen gesperrt sind, weil marode Bahntrassen dringend saniert werden müssen. Und es soll jenen Unternehmen helfen, die auf Rohstoffe wie Kohle angewiesen sind. Die aber, weil viel befahrene Flüsse wie der Rhein wegen der Dürre wenig Wasser führen, nur noch stark eingeschränkt per Schiff versorgt werden können. Nun sollen mehr Güterzüge fahren (und mehr Lkw).