Von Markus Balser, Berlin

Der Ort sollte Programm sein: In das Berliner Futurium hatte die Deutsche Bahn Politiker und Manager geladen, ein Zukunftsmuseum am Berliner Spreeufer, nur einen Steinwurf vom Hauptbahnhof entfernt. Da, wo die Macher in moderner Architektur zeigen wollen, wie man in Deutschland künftig leben will, wollte die Bahn die Gründung ihrer neuen Netzgesellschaft starten. Die Botschaft: Der Konzern weiß, was zu tun ist, um gegen den Bahnfrust der Deutschen anzukämpfen.