Verspätungen bei der Deutschen BahnJetzt rebellieren die Lokführer

Laut Tarifvertrag darf ein Lokführer höchstens fünfeinhalb Stunden ununterbrochen auf dem Führerstand sitzen, danach muss er eine Pause machen.
Nie war die Deutsche Bahn so unpünktlich wie im Oktober. Die Konsequenz: Schichtpläne brechen zusammen, Leitstellen sind überlastet, Lokführer am Limit. Die Gewerkschaften sind alarmiert.

Von Vivien Timmler, Berlin

Für Fahrgäste sind die schlechten Pünktlichkeitswerte der Deutschen Bahn (DB) ein Ärgernis. Fast die Hälfte aller Fernzüge kam im Oktober verspätet an ihrem Ziel an. Was viele Bahnfahrer hingegen meist nicht mitbekommen, sind die immensen Auswirkungen, die die Störungen auf den Alltag des Zugpersonals haben. Die vielen Verspätungen wirbeln die Schichtpläne durcheinander. Die Leitstellen sind überlastet, die Lokführer am Limit. An besonders schlimmen Tagen lassen sich mitunter nicht einmal mehr die maximal zulässigen Fahrtzeiten und Schichten einhalten lassen. So berichten es Triebfahrzeugführer und Zugchefs in vertraulichen Gesprächen der Süddeutschen Zeitung.

