Für Fahrgäste sind die schlechten Pünktlichkeitswerte der Deutschen Bahn (DB) ein Ärgernis. Fast die Hälfte aller Fernzüge kam im Oktober verspätet an ihrem Ziel an. Was viele Bahnfahrer hingegen meist nicht mitbekommen, sind die immensen Auswirkungen, die die Störungen auf den Alltag des Zugpersonals haben. Die vielen Verspätungen wirbeln die Schichtpläne durcheinander. Die Leitstellen sind überlastet, die Lokführer am Limit. An besonders schlimmen Tagen lassen sich mitunter nicht einmal mehr die maximal zulässigen Fahrtzeiten und Schichten einhalten lassen. So berichten es Triebfahrzeugführer und Zugchefs in vertraulichen Gesprächen der Süddeutschen Zeitung.