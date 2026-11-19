Zwischen Fürth und Würzburg in Nordbayern geht es den Fahrgästen der Bahn etwas besser als anderswo in Deutschland. Die Züge sind dort in diesem Jahr von Januar bis Mai, für diesen Zeitraum liegen Zahlen vor, etwas pünktlicher gewesen als ein Jahr zuvor. In Würzburg kamen 3,6 Prozent weniger Züge verspätet an, in Fürth sogar 8,6 Prozent.

Das lag an einem Experiment, von dem die Fahrgäste wahrscheinlich gar nichts mitbekommen haben. Die Schienennetztochter der Deutschen Bahn, die DB Infrago, hat auf dieser Strecke und einigen weiteren Linien eine sogenannte Pufferminute eingeführt. Zwischen zwei Zügen gibt es eine Minute zusätzlichen Abstand. Das entlastet die Trassen und den Fahrplan auf dem vielerorts maroden Schienennetz.

Die Bahn ringt um jedes Prozent Pünktlichkeit. Die Fahrgäste werden geplagt von Baustellen und Signalstörungen, von maroden Gleisen und Weichen, von Verspätungen und Zugausfällen. Infrago-Chef Philipp Nagl und Infrago-Aufsichtsratschefin Evelyn Palla, die das Staatsunternehmen Deutsche Bahn leitet, stehen mächtig unter Druck. Fahrgäste, Verbände, Parlamente und Regierungen fordern verlässlichere Zugverbindungen statt Chaos. Was aber nicht so schnell geht. Frühere Regierungen und Bahn-Vorstände haben das Schienennetz jahrzehntelang kaputtgespart. Für die Sanierung braucht es nun wiederum Jahrzehnte.

Da ist alles recht, was rasch hilft und kaum kostet. Die Pufferminute gilt als kleines Wundermittel, mit dem Infrago-Chef Philipp Nagl die schlimmsten Missstände bei der Bahn etwas mildern will. 2027 soll sie deutschlandweit auf 71 weiteren Strecken eingeführt werden, 2028 auf einem Viertel des Netzes. So die Pläne der Infrago.

Im Fernverkehr hat die Deutsche Bahn mehr als 90 Prozent Marktanteil

Nagl hat durchrechnen lassen, was es voraussichtlich bringt, wenn dieses Instrument bundesweit eingeführt wird. Das Ergebnis: drei Prozent weniger verspätete Fernzüge und ein Prozent bei den Regionalzügen und S-Bahnen. Vor allem beim Fernverkehr hilft jedes Prozent. Im Oktober waren nur gut 56 Prozent der Fernzüge pünktlich.

Der Vorteil der Pufferminute: Ist ein Zug verspätet unterwegs, dann haben die nachfolgenden Züge eine kleine Reserve und sind nicht automatisch ebenfalls unpünktlich. „Ein robusterer Fahrplan erhöht die Chance auf stabilen Betrieb für alle Verkehre“, schreibt die Infrago in einer Präsentation. Beim Güterverkehr soll das bundesweit zu einem um zehn Prozent „geringeren Verspätungsaufbau“ zwischen den Zügen führen.

Das Problem an der Pufferminute: Bis dieses Instrument bundesweit eingeführt wird, dauert es viel zu lange. Jedenfalls aus Sicht des Fernverkehrs der Deutschen Bahn, die mit den ICEs und Intercitys mehr als 90 Prozent Marktanteil hat. Die Infrago plant die Pufferminute erst 2029 bundesweit einzuführen.

Die Schwestergesellschaft Fernverkehr im Bahn-Konzern kritisiert das deutlich. Es sei offen, warum die Pufferminute nicht schon zum Fahrplan 2028 „netzweit verbindlich eingeführt“ werde. Schließlich sei sie ein „wirksames Instrument zur Sicherung und Verbesserung der Betriebsqualität“, schreibt die DB Fernverkehr in einer aktuellen Stellungnahme für die Bundesnetzagentur. Diese kontrolliert Bahn, Post und andere Branchen und soll für „zukunftsfähige Infrastrukturen“ als „Lebensadern einer modernen Gesellschaft“ sorgen.

Die Infrago hat die Bahnbranche im Juni 2026 im Detail über ihre Pläne für die Pufferminute informiert und für die einzelnen Regionen durchgespielt, was das für den Zugverkehr bedeutet. In der Regel passt das mit den bestehenden Taktfahrplänen gut zusammen. Größere Zugausfälle wie etwa zwischen Frankfurt und Aschaffenburg wären demnach die Ausnahme. Dort wäre infolge der Pufferminute bei sieben Regionalzügen in der Hauptverkehrszeit ein „Teilausfall“ beziehungsweise eine „zeitliche Verlagerung“ nötig. Auch in Berlin und Hamburg wären „Anpassungen“ erforderlich; zwischen den beiden Städten könnten Regionalzüge nicht mehr überall halten, es käme zu „Haltausfällen“ im Nahverkehr.

Dass 2027 tatsächlich Halte ausfallen, nimmt der Verband „Allianz pro Schiene“ aber nicht an. „Wir gehen davon aus, dass durch die Einführung von Pufferzeiten alle vertakteten Verkehre im bisherigen Umfang fahren können.“ Ohnehin können Streichungen von Bahn-Halten nur in „Ausnahmefällen eine temporär befristete Notmaßnahme sein“, für die es klare Beweise brauche, dass sie die Pünktlichkeit erhöhen. Die Allianz pro Schiene wird unter anderem getragen von den Bahngewerkschaften sowie Fahrgast- und Umweltverbänden. Der größte Geldgeber war 2025 die Deutsche Bahn.

Private Betreiber sind skeptisch

Die Organisation Mofair wiederum, ein Zusammenschluss von vor allem privaten Eisenbahnen, ist skeptisch. Dort heißt es, die Infrago scheine derzeit „ganz wild darauf zu sein“, mit weniger Zügen für mehr Pünktlichkeit zu sorgen. Mofair erklärt, wäre man vom Konzept der Pufferminute überzeugt, dann würde man sich Zug-Streichungen nicht verschließen. Doch die Belege dafür, dass dies helfe, fielen bislang „eher mau“ aus.

Auch die Privatbahn Vias, deren Regionalzüge in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf dem Netz der Infrago fahren, warnt vor Nachteilen etwa bei der Odenwaldbahn. So seien unter anderem „erhebliche Mehrfahrten“ nötig, um die eigenen Dieselzüge betanken zu können. Bei der Pufferzeit gibt es aus Sicht der Vias „keinen gewichtigen Mehrwert“. Das geht aus Unterlagen der Netzagentur hervor, die dazu einiges wissen will von der Infrago. Die wiederum bleibt von ihrem Konzept überzeugt. Für die Eisenbahnen, die auf dem Netz der Infrago unterwegs sind, gibt es sogar eine eigene Pufferzeit-Mailadresse bei der Deutschen Bahn. Und ein großes Versprechen: „Die Pufferzeit ist die geeignete fahrplanerische Maßnahme zur Verbesserung der Pünktlichkeit.“