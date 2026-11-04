Nur gut jeder zweite Fernzug ist pünktlich. Eine Expertenkommission soll nun endlich Lösungen finden – auch weniger Verkehr steht zur Debatte. Kann das aufgehen?

Im Oktober ist es besser geworden, wenn auch nur ein ganz klein wenig. Die Fernzüge der Deutschen Bahn waren im Durchschnitt etwas pünktlicher. Die Quote lag im Fernverkehr im vergangenen Monat bei 56,2 Prozent, teilte die Deutsche Bahn mit. Das sind knapp vier Prozentpunkte mehr als im September. Als verspätet gilt ein Zug bei der Bahn ab einer Verzögerung von sechs Minuten, Zugausfälle werden dabei nicht berücksichtigt.