Die Deutsche Bahn (DB) hat ihre schlechten Pünktlichkeitswerte im Fernverkehr im Oktober noch einmal unterboten. Lediglich 51,5 Prozent aller ICEs und ICs erreichten nach SZ-Informationen im vergangenen Monat pünktlich ihr Ziel. Die Bahn bestätigte diese Zahlen. Erst im September hatten die Pünktlichkeitswerte der DB mit 55,3 Prozent einen vorläufigen Tiefpunkt erreicht.
FernverkehrDeutsche Bahn im Oktober so unpünktlich wie nie zuvor
Gerade einmal gut die Hälfte aller Fernzüge kam vergangenen Monat pünktlich ans Ziel, ein neuer Negativrekord. Was dahintersteckt und warum noch keine Besserung in Sicht ist.
Von Vivien Timmler, Berlin
