Die Situation könnte schlechter kaum sein. Zuletzt waren nur noch etwas mehr als die Hälfte aller Fernzüge der Deutschen Bahn pünktlich. CDU-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hatte deshalb Ende vergangenen Jahres eine Arbeitsgruppe mit insgesamt mehr als 30 Mitgliedern eingesetzt, die Vorschläge machen sollte, um die Misere kurzfristig in den Griff zu bekommen. An diesem Freitag sprach Schnieder nun in Berlin von „einem wichtigen Meilenstein der Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“. Es dürfte aber alles andere als ein großer Wurf sein.
SchienenverkehrDeutsche Bahn soll mit „Joker-Gleisen“ pünktlicher werden
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Verkehrsminister Schnieder will die Bahn besser machen. Eine Arbeitsgruppe schlägt 22 Schritte vor. Doch der große Wurf ist wohl nicht dabei.
Von Caspar Busse
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