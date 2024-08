Von Klaus Ott, Vivien Timmler, Berlin

Es ist ein Horrorszenario, das da gerade in der deutschen Eisenbahnbranche zirkuliert. Die Kosten für den Zugbetrieb könnten von 2026 an so hoch werden, dass sich viele Bahn-Unternehmen vieles nicht mehr leisten können. Dann droht entweder das Aus für etliche Verbindungen im Regional- und S-Bahn-Verkehr. Oder es könnten zahlreiche Fern- und Güterzüge auf der Strecke bleiben. So oder so müssen sich Fahrgäste auf Überraschungen gefasst machen. Und Firmen, die ihr Material und ihre Waren aktuell mit der Bahn transportieren, könnten wieder auf die Straße umsteigen.