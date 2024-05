Von Vivien Timmler, Berlin

So eine Eigenkapitalerhöhung ist eine feine Sache. Die Bundesregierung kann der Deutschen Bahn, die zu 100 Prozent in ihrem Besitz ist, auf diesem Weg viele Milliarden zukommen lassen. So viele, wie eben nötig sind für die Investitionen ins Schienennetz, einfach an der Schuldenbremse vorbei. Um 20 Milliarden Euro stockt sie das Eigenkapital der Bahn in den kommenden Jahren auf. Kaum jemand bezweifelt, dass dieses Geld nötig ist: Die Infrastruktur ist marode, die Instandsetzung teuer. Doch die Eigenkapitalspritze hat einen gefährlichen Nebeneffekt.