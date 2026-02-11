Auf den ersten Blick kommt die Weisung F-W 711/2025 unscheinbar daher. Auf fünf Seiten ist in zahlreichen Kästchen und zwei Dutzend Spiegelstrichen festgehalten, was das neue Sofortprogramm „Komfort“ für die Zugbegleiter und Zugchefs der Bahn-Tochter DB Fernverkehr bedeutet. Geht es nach Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), soll sich das „Reiseerlebnis“ der Kunden bereits in diesem Jahr „spürbar verbessern“. Doch nun trägt die neue Weisung für Zugbegleiter erst einmal dazu bei, dass sich das Arbeitsklima bei der Deutschen Bahn spürbar verschlechtert.