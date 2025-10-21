Ein Gutachter hat das Sanierungskonzept von DB-Cargo-Chefin Sigrid Nikutta bewertet – und zerrissen. Nun steht die Managerin vor der Ablösung. Und die neue Bahnchefin Evelyn Palla hat zwar zwei neue Vorstände, aber auch ein neues Problem.

Sigrid Nikutta lässt sich nichts anmerken. So beschreiben es Menschen, die sie am Dienstag im Bahntower treffen. Die Chefin von DB Cargo, der Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn, neigt zu überbordendem Optimismus und Überschwang. Doch in diesen Tagen dürfte sie damit nicht weit kommen. Eine Woche ist es her, dass die Beratungsfirma Oliver Wyman ihr ein Gutachten hat zukommen lassen. Der Auftrag war es, Nikuttas Sanierungskonzept zu bewerten. Offiziell ist es eine „kritische Würdigung“ geworden. In Wahrheit ist es eine Vernichtung.