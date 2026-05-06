Es war ein glücklicher Zufall. Am vergangenen Freitag war der langjährige Lokführer und Lokführer-Trainer Charlie W. mit einem leeren ICE L in der Nähe von Uelzen Richtung Norden unterwegs, als ein paar Kilometer weiter bei Lüneburg eine Oberleitung riss. Sofort wurde die Strecke gesperrt und W. eine Umleitung über Hannover angeboten. Doch der Triebfahrzeugführer W. stutzte. Wenn da jetzt ein ICE mit Hunderten Fahrgästen mitten auf der Strecke liegen geblieben ist, wird dann nicht dringend ein leerer Zug benötigt, um die gestrandeten Fahrgäste aufzunehmen?