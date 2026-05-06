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Deutsche BahnGerissene Oberleitung, kollabierende Fahrgäste

Lesezeit: 4 Min.

Die Deutsche Bahn hat ein Problem mit ihren Oberleitungen.
Die Deutsche Bahn hat ein Problem mit ihren Oberleitungen. Julian Stratenschulte/dpa

Erstaunlich häufig reißen derzeit Oberleitungen und fallen auf Züge. Aus Sicht der Bahn sind das lediglich „medienwirksame Ereignisse“ – dabei müssten Tausende Kilometer Leitungen ausgetauscht werden.

Von Vivien Timmler, Berlin

Es war ein glücklicher Zufall. Am vergangenen Freitag war der langjährige Lokführer und Lokführer-Trainer Charlie W. mit einem leeren ICE L in der Nähe von Uelzen Richtung Norden unterwegs, als ein paar Kilometer weiter bei Lüneburg eine Oberleitung riss. Sofort wurde die Strecke gesperrt und W. eine Umleitung über Hannover angeboten. Doch der Triebfahrzeugführer W. stutzte. Wenn da jetzt ein ICE mit Hunderten Fahrgästen mitten auf der Strecke liegen geblieben ist, wird dann nicht dringend ein leerer Zug benötigt, um die gestrandeten Fahrgäste aufzunehmen?

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