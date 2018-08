13. August 2018, 16:26 Uhr Deutsche Bahn Ob Uniformen noch zeitgemäß sind? Aber sicher!

Die Deutsche Bahn kleidet ihre Mitarbeiter neu ein. Sofort meckern die ersten, Dienstuniformen gehörten endlich abgeschafft - doch sie irren.

Kommentar von Katharina Kutsche

Wer von dieser Woche an mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, dem begegnet mit etwas Glück das Zugpersonal in etwas anderem Stil als sonst: Seit Montag testet das Unternehmen neue Uniformen. 250 Mitarbeiter werden die DB-Kleidung in dunkelblau und bordeauxrot, die von Modedesigner Guido Maria Kretschmer mit entworfen wurde, vier Monate lang zur Probe tragen. Darunter sind erstmals auch Kleider und Jeans. Dass gerade Letzteres im Jahr 2018 als Zeichen der Modernität betont wird, wirft die Frage auf: Sind Dienstuniformen noch zeitgemäß?

Ja, das sind sie. Jedenfalls dann, wenn sie erstens regelmäßig angepasst werden. Wenn, zweitens, ihre Tragevorschriften zeitgemäß sind. Und wenn, drittens, die Mitarbeiter mitbestimmen dürfen.

Erstens: Was Zugbegleiter bisher anziehen, ist im Design 15 Jahre alt. Mode entwickelt sich aber von Saison zu Saison: andere Schnitte, bessere Materialien, neue Verarbeitungsmethoden. Um dem gerecht zu werden, müssen Unternehmen und Behörden regelmäßig überprüfen, was sie ihren Mitarbeitern anziehen. Die Polizei etwa trug von 1976 an beige Tuchhosen aus Polyester, gelbliche Hemden und moosgrüne Krawatten, Pullover und Blazer - und das je nach Bundesland bis zu 40 Jahre lang. Als endlich das gartenfarbene Outfit gegen das internationale Blau getauscht wurde, war der Stil, übrigens von Modedesigner Heinz Oestergaard entworfen, schon sehr lange out.

Zweitens: Wie modern sich eine Uniform anfühlt, hängt entscheidend davon ab, wie sie zu tragen ist. Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern genügend Spielraum lassen. Quatsch ist etwa, wenn zum Kleid oder zur Bluse zwingend das neckische Halstuch getragen werden muss. Oder wenn Frauen keine Hosen tragen dürfen. Oder wenn, wie früher beim Militär, zwischen dem 1. Oktober und dem 31. März unabhängig vom Wetter die Hemden langärmelig zu tragen waren: "Winter befohlen", hieß das. Ob Bund, Behörde oder Privatwirtschaft, Mitarbeitern ist zuzutrauen, dass sie selbst erkennen, wann ihnen zu kalt oder zu warm werden könnte. Und ihnen bleibt trotz Uniform ein Mindestmaß an Individualität.

Zeitgemäß heißt auch, Transsexuellen zu gestatten, dass sie sich ihrer Geschlechtsidentität nach kleiden.

Drittens: Ein Trageversuch, wie ihn die Deutsche Bahn nun umsetzt, ist der richtige Weg, Mitarbeiter und Kunden einzubinden. Diejenigen, die täglich in der Uniform stecken, müssen mitreden können: Sind Hose, Rock und Mantel angenehm zu tragen und funktional? Auch lässt sich so einfangen, wie Kunden auf die neuen Farben und Formen reagieren.

Gleiche Kleidung schafft eine Identifikation mit dem eigenen Beruf

Uniformen wird es immer geben müssen. Bei Behörden wie der Polizei, Justiz und der Bundeswehr sowieso. Aber auch bei Unternehmen wie dem Burgerbrater, der Baumarktkette und eben der Bahn. Gleiche Kleidung schafft eine Identifikation mit dem eigenen Beruf: Wer die Uniform überstreift, versetzt sich auch gedanklich in den Dienst mit den Kollegen. Uniformen machen ihre Träger sichtbar, und ja, sie verleihen ihnen Autorität. Dass etwa eine Zugbegleiterin in zivil Fahrkarten kontrolliert, ist schwer vorstellbar. Ihr würde die Kompetenz abgesprochen werden ("Sind Sie überhaupt von der Bahn?"), und auch Reisenden fehlt der wahrnehmbare Ansprechpartner.

Zwar kann das Erkennbarsein zum Problem werden. Uniformierte, die in Zügen, in Rettungs- und Polizeiwagen arbeiten, sind seit Jahren verstärkt körperlichen Angriffen und Pöbeleien ausgesetzt. Die uniforme Kleidung wird als Machtsymbol wahrgenommen, gegen das es zu rebellieren gilt. Das ist schlimm, aber ein gesellschaftliches Problem - und keines, das man zusammen mit einer Uniform abschaffen könnte.