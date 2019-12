Was da auf die Bahn zukommt? Wer verstehen will, wie Sigrid Nikutta den größten deutschen Staatskonzern verändern könnte, muss sie in ihrem Büro treffen. Ganz oben in der Zentrale der Berliner Verkehrsbetriebe sieht es wie in der U-Bahn aus. Der Besprechungsraum hoch über der Spree an der Berliner Jannowitzbrücke ist mit dem bunten Sitzmuster der Bahnen tapeziert. Neben Nikuttas Schreibtisch türmen sich Socken, Babystrampler oder Kaffeebecher im BVG-Muster. Die Verkehrsbetriebe und Berlin - noch vor zehn Jahren waren das alte Freunde, die sich entfremdet hatten. Für die Berliner standen die Sitzmuster aus den 80er-Jahren für heruntergewirtschaftete Busse und Bahnen. Erst als Nikutta 2010 als erste Frau die größten deutschen Stadtverkehrsbetriebe übernahm, änderte sich etwas. Nikutta gab ihren Werbern freie Hand, ließ sie frech an die Grenze gehen und verpasste dem Unternehmen die Losung, selbstbewusst aufzutreten, sich aber bloß nicht zu ernst zu nehmen. Auf Plakaten riet die BVG etwa US-Präsident Donald Trump, Busfahrer in Berlin zu werden. "Du gibst die Richtung vor." Aber "niemand erwartet Taktgefühl von dir". Nur einen Nachteil habe die Sache: "Eine Mauer darfst du hier nicht bauen", twitterte man aus Berlin an den gerade vereidigten US-Präsidenten.